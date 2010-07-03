Синоптики рассказали о надвигающемся урагане "Мортимер"

На Россию надвигается ураган "Мортимер". Синоптики заявили, что он не представляет опасности.
"Апокалипсиса я там не вижу. Это обычная штормовая погода в осенний переходный сезон", – сказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Тишковец подчеркнул, что холодный фронт, связанный с циклоном, принесет мощные штормовые порывы ветра, поэтому до вечера 1 октября скорость ветра будет временами достигать 17-22 метров.
Ураган достигнет своего пика к шести-семи часам вечера.
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности до 21:00 2 октября из-за ветра. Атмосферное давление в столице достигло "барического дна", побив рекорд 1954 года. Давление сейчас составляет 730,6 миллиметра ртутного столба.
При этом воздух на несколько дней прогреется. В среду дожди начнут прекращаться, днем будет на уровне +12. Во второй половине недели Москву накроет волной тепла и влаги. В четверг ожидается до +16 градусов.
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