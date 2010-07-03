Эксперт рассказал, как отложить деньги на старость

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Эксперт рассказала, как правильно откладывать денежные средства на старость. Этим вопросом нужно заниматься самому, и стоит получше разобраться в этом вопросе, постигнуть основы финансового анализа, сообщает News.ru со ссылкой на главу аналитического департамента компании "ФинИст" Катю Френкель.

Она подчеркнула, что нужно научиться отличать факты от мнений. Перед наступлением старости необходимо сменить жизнь так, чтобы основная работа на кого-то переросла в работу на себя.

Важным шагом остается ежемесячное откладывание средств. Сумма должна быть фиксированная и постоянная, но при этом не угрожающая сегодняшнему бюджету. Деньги лучше класть в банк под процент. Многие усомнятся в том, что таким образом можно будет заработать.

"Если начиная с 30 лет откладывать даже по 1000 рублей в месяц, к 65 годам на счету будет почти 2 миллиона рублей, в то время как если откладывать их под подушку, будет менее 500 тысяч", – пояснила Френкель.

Также она советует присмотреться к инвестиционным программам в банках. Не стоит вкладывать свои деньги в экзотические валюты, поскольку в таком случае есть риск попасть под девальвацию и обесценить вложения.

Ранее сообщалось, что россияне готовы начать копить при доходе от 35 тысяч рублей на члена семьи.

