Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

07:56

Дождливая погода ожидает москвичей в первый день октября

общество погода

07:56

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Облачную погоду с дождем прогнозируют синоптики в столице во вторник, 1 октября. Об этом информирует портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 14-16 градусов тепла, по области – до плюс 16 градусов", – сообщается на сайте.

Отмечается, что будет дуть юго-западный ветер максимальными порывами до 15 метров в секунду. Среднее значение атмосферного давления составит 733 миллиметра ртутного столба.

Синоптики отмечают, что у людей такая погода вызывает психологический дискомфорт. Ожидается, что в ближайшие дни показатель атмосферного давления может понизиться до рекордных значений.

Кроме того, влажно-прохладная погода может спровоцировать обострение хронических заболеваний бронхов и легких, суставов и позвоночника.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что ветреная погода в Москве сохранится до четверга. По его словам, в течение понедельника, вторника, среды и четверга ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.

Читайте также

общество погода

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика