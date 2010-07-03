Дождливая погода ожидает москвичей в первый день октября

Облачную погоду с дождем прогнозируют синоптики в столице во вторник, 1 октября. Об этом информирует портал "Метеоновости".
"Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 14-16 градусов тепла, по области – до плюс 16 градусов", – сообщается на сайте.
Отмечается, что будет дуть юго-западный ветер максимальными порывами до 15 метров в секунду. Среднее значение атмосферного давления составит 733 миллиметра ртутного столба.
Синоптики отмечают, что у людей такая погода вызывает психологический дискомфорт. Ожидается, что в ближайшие дни показатель атмосферного давления может понизиться до рекордных значений.
Кроме того, влажно-прохладная погода может спровоцировать обострение хронических заболеваний бронхов и легких, суставов и позвоночника.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что ветреная погода в Москве сохранится до четверга. По его словам, в течение понедельника, вторника, среды и четверга ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.
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