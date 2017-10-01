Московский зоопарк расширит филиал в Великом Устюге

Московский зоопарк планирует расширить свой филиал в Великом Устюге, сообщили корреспонденту портала Москва 24 в пресс-службе организации. Согласно концепции развития, зоосад станет не только больше, но и получит новую инфраструктуру для посетителей.

Центральный вход филиала Московского зоопарка в Великом Устюге. Фото: портал Москва 24/Иван Носатов

Работы по развитию зоосада планируется начать в 2018 году. Сейчас его площадь 7,5 га. При этом более 40 га у филиала до сих пор не освоено. "На данный момент завершается вопрос с присоединением земельных участков планируемой к освоению территории", – рассказали в пресс-службе.

В то же время источник финансирования проекта пока что не определен, а сама концепция еще дорабатывается, добавили в Московском зоопарке.

"Зоосад в вотчине Деда Мороза" – филиал Московского зоопарка в Вологодской области. Он расположен на берегу реки Сухоны, в 15 км от Великого Устюга, и прилегает к территории резиденции Деда Мороза. Зоосад открылся в ноябре 2009 года при поддержке правительства Москвы и Вологодской области. За год его посещают более 50 тыс. человек.





На новых площадях выставят коллекцию полиарктических животных, характерную для северных областей России, здесь появится площадка для кормления птиц и зверей. По новой концепции зоопарк получит туристические "экологические тропы". По ним гости смогут ходить не только пешком, но и на лыжах. При этом в зоопарке пообещали сохранить почву и ценные растения.

Благородный олень. Фото: портал Москва 24/Иван Носатов

В филиале зоопарка появится этнографическая деревня, зоны для пикников, гостевые домики. Для посетителей предусмотрят зоны развлечений. В частности, сезонное катание на ездовых собаках, верблюдах и оленях, веревочный парк, тематические игровые площадки для детей разного возраста.

Первыми животными филиала в 2009 году стали медвежата Миша и Маша, чья мать погибла от рук браконьера. А также волк по имени Клык – его передали охотники и лиса Алиса, которую принесли местные жители.





Увеличившись в размерах, зоосад получит новый главный вход. Теперь он будет находиться со стороны дороги, ведущей из деревни Благовещенье в город Великий Устюг. Рядом построят парковку на 200 машино-мест и точку общественного питания на 80 мест. Здесь появятся билетные кассы, турникеты, камеры хранения, туалеты с комнатой матери и ребенка, помещения проката колясок и санок в зависимости от сезона, конференц-зал, экскурсоводное бюро и киоски с сувенирной продукцией.

Двугорбый верблюд. Фото: портал Москва 24/Иван Носатов

В Московском зоопарке пообещали разместить на новой территории комплекс теплых гаражей для хранения уборочной техники и ремонтную мастерскую, а также склад для хранения материалов, связанных с эксплуатацией и ремонтом.

Сейчас в зоосаде экспонируется более 250 млекопитающих и 136 птиц, в том числе редкие виды. Некоторые занесены в Красную книгу России – это пятнистый олень, северный лесной олень, сухонос, горный гусь, белощекая казарка, мандаринка, степной орел, журавль красавка, японский журавль.

В апреле 2017 года в зоосаде Деда Мороза поселился амурский тигр по кличке Степан с непростой судьбой. Зимой 2014/15 года четырехмесячного тигренка изъяли в Нижневартовске у браконьеров. Тогда же тигр попал в центр передержки диких животных под Яхромой в Подмосковье. Оттуда самолетом в Москву.



Из маленького полосатого комочка амурский тигр превратился во властного хозяина просторного вольера площадью 240 кв. м с бассейном и обогреваемыми помещениями. В сутки Степан съедает до 12 кг мяса, десяток яиц, ест творог и пьет молоко.

На территории зоосада работают две контактные площадки, где посетители могут погладить домашних животных. В филиале животные активно размножаются. В этом году появилось потомство у рыси, северного оленя, марала, яка, кряквы, огаря. Кроме того, коллекция пополнилась пумой.