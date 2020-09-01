Экс-солист "Фристайла" Сергей Вязовский скончался после тяжелой болезни

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В возрасте 47 лет умер экс-солист группы "Фристайл" Сергей Вязовский, сообщает "Газета.ру". О смерти артиста написала в Facebook его супруга Ирина.

Уточняется, что Вязовский в течение продолжительного времени боролся с тяжелой болезнью.

"В 2015 году у Сережи случилась внезапная коронарная смерть. Его реанимировали спустя полчаса, но почти все клетки мозга были разрушены. Он провел в клинике 5 лет в вегетативном состоянии, находясь между небом и землей", – рассказала супруга.

Прощание с артистом пройдет в узком кругу.

Сергей Вязовский пел во "Фристайле" в начале 2000-х.