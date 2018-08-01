Балакин встретился с пострадавшими из-за сноса торговых павильонов предпринимателями

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Кандидат в мэры Москвы от партии "Союз горожан" Михаил Балакин встретился с предпринимателями, которые пострадали из-за сноса торговых павильонов в 2016 году. Об этом передает Агентство "Москва".

Балакин пообещал избирателям встать на защиту пострадавших предпринимателей и помочь получить им денежную компенсацию и попросил участников встречи собрать документы для подготовки исков.

"Мы соберем у товарищей все необходимые документы. Я подумаю, кого подключить из профессионалов, которые занимаются земельно-имущественными отношениями. И соответствующим образом попытаемся сформировать эту часть исков", – подчеркнул Балакин.

По словам собравшихся, многие жители пострадали от сноса помещений. Некоторые предприниматели не успели даже вынести из павильонов свой товар, так как бульдозеры снесли их без предупреждения.

Помимо этого, Балакин заявил, что рассчитывает собрать около 300 человек во время следующей встречи.

"Все зависит от того, насколько эффективно мы поработаем с документами", – подытожил кандидат.

Выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".