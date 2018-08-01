Москвичам предложили пройти тест на знание правил оказания первой помощи

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Департамент здравоохранения Москвы опубликовал на своем сайте тест на знание правил оказания первой помощи.

В ведомстве отмечают, что существуют ситуации, когда человеку приходится действовать самостоятельно, чтобы оказать первую помощь до приезда врачей.

"И в таких случаях знания правил оказания первой помощи действительно может спасти жизнь", – говорится в сообщении.

В тесте 13 вопросов, респондентам предлагается определить, что из представленных утверждений является правдой, а что мифом.

В подготовке теста принимал участие замглавного внештатного специалиста по скорой, неотложной помощи и медицине катастроф, завотделением экстренной консультативной скорой помощи Станции скорой и неотложной медпомощи имени Пучкова Алексей Безымянный.