Галкин оценил конфликт Земфиры с Монеточкой и Гречкой

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Конфликт исполнительницы Гречки с Земфирой продолжает набирать обороты. Гречка отказалась выступать на одной сцене с рок-звездой. Максим Галкин снял видео, в котором пошутил над "великим противостоянием" двух певиц, передает "Аргументы Недели".
Ранее Земфира обрушила волну критики в адрес юных певиц Гречки и Монеточки. В разгромном посте в соцсетях она заявила, что у одной "омерзительный" голос, а у другой – внешность.
В свою очередь, Анастасия Иванова, которая прославилась под псевдонимом Гречка, отказалась принять участие в музыкальном фестивале в Сочи, где должна была выступить на одной сцене с Земфирой.
Максим Галкин с юмором прокомментировал разгоревшийся скандал. На своей странице в инстаграме он опубликовал ролик, который снял в стиле "говорящей головы".
"Благодаря Земфире мы познакомились с юными дарованиями, которые уверенно идут по ее стопам", – подчеркнул юморист.
Елена Ваенга тоже решила вступить на тропу войны с юными дарованиями. Исполнительница шансона, не сдерживая эмоций, нецензурно прокомментировала опубликованный в сети фрагмент выступления юной певицы.
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