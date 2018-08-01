Кандидат в мэры Москвы Дегтярев встретился с жителями района Печатники

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев встретился с жителями района Печатники, чтобы обсудить проблемы района.

По его словам, главной проблемой является несанкционированная свалка. Дегтярев напомнил, что за это предусмотрена уголовная ответственность. Значения вредных веществ в воздухе превышено.

"Мы обратимся в природоохранную прокуратуру города Москвы, Генеральную прокуратуру РФ, дабы провести здесь проверку и закрыть все это дело", – цитирует Дегтярева Агентство "Москва".

По словам местного жителя, который обратился к кандидату на пост мэра Москвы, свалка находится всего в километре от жилых домов, и при дуновении ветра в их сторону становится неприятно дышать.

Дегтярев также обратил внимание на жалобу жителей, которая касается нелегального проживания ряда граждан и торговли наркотиками.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".