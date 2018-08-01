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Общество

1 августа, 15:37

Дни Орловской области пройдут в столице 9 и 10 августа

общество город культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве 9 и 10 августа пройдут Дни Орловской области. В рамках мероприятий регион продемонстрирует свой культурный и экономический потенциал. Об этом сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

По его словам, на 9 августа запланированы программы на Семеновской площади. Там откроется выставка-ярмарка производителей Орловской области, где представят сельскохозяйственную продукцию, а также изделия народных художественных промыслов. Посетители смогут поучаствовать в ремесленных мастер-классах.

Также запланировано, что делегации двух регионов возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Правительства двух субъектов РФ, как сообщается, подпишут программу торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества до 2022 года.

10 августа в столице пройдут круглые столы, на которых председатели двух регионов обменяются опытом в сферах туризма, здравоохранения, образования и торговли.

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