Мособлизбирком согласовал участки в Москве для выборов губернатора Подмосковья

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Образование трех избирательных участков на территории столицы для голосования на выборах губернатора Подмосковья согласовал Мособлизбирком. Решение приняли на заседании избирательной комиссии, передает Агентство "Москва".
В Москве будут организованы избирательные участки для голосования тех граждан, которые являются избирателями по месту нахождения.
Участки образуют в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Владимирского, Московском областном научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии, а также в Московском государственном областном университете.
Ранее сообщалось, что утверждены формы и требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах губернатора Подмосковья. По решению Мособлизбиркома, количество всех бюллетеней на выборах губернатора региона составит пять миллионов 621 тысячу 838 штук.
Выборы губернатора Московской области пройдут 9 сентября.
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