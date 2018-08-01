В Роскачестве не нашли ни одного спелого арбуза на российских прилавках

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Первый этап проверки арбузов в России завершило Роскачество. Ягоды тестировали на спелость и содержание нитратов.

"Для участия в исследовании эксперты закупили арбузы в разных точках продаж: в супермаркете, на рынке, на развалах и даже с машины. Арбузы были проверены по рекордному количеству показателей качества и безопасности — 174, среди которых самая объемная часть исследования была отведена проверке на пестициды (148 параметров)", – цитирует представителей Роскачества РИА Новости.

Эксперты также проверяли арбузы на наличие заражений, плесени, тяжелых металлов и дрожжей. У исследования будет второй этап, который пройдет в августе.

По данным организации, общественное мнение о высоком содержании нитратов в арбузах не нашло подтверждения во время исследований. Превышенного количества этих веществ не нашли даже в арбузах, купленных в торговой точке у дороги. Эксперты подчеркнули, что ранние поливные арбузы все равно нельзя считать абсолютно безопасными, поскольку в них риск превышения концентрации нитратов присутствует всегда. Растущие естественным образом арбузы поступят на прилавки позже, ближе к концу августа, предупредили в Роскачестве.

По пестицидам проблемы были выявлены только в одном арбузе. купленном с лотка на фруктовой базе. Эксперты подчеркнули, что эти вещества редко достигают мякоти, чаще оставаясь на корке.

По внешнему виду также провалил испытания только один арбуз, а профессиональные дегустаторы не сделали замечаний к вкусу, запаху и цвету плодов. При этом все ягоды провалили испытание оценки зрелости. Ни один арбуз не достиг даже ее минимального порога.

Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации, как правильно выбирать спелые арбузы. Ведомство предостерегло от снятия проб на месте покупки и рассказало, как определить лучшую ягоду, не нарушая ее целостность.