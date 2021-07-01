Москвичей предупредили о ливне с грозой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ближайшие 1–2 часа в столице ожидается кратковременный дождь, местами пройдут ливни с грозой. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Неблагоприятная погода сохранится до конца дня.

В связи с этим в МЧС порекомендовали автомобилистам снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать резких маневров и не парковать транспортные средства рядом с деревьями. В ведомстве отметили, что грозы ухудшают видимость на дорогах, что может привести к ДТП.

Пешеходов попросили обходить шаткие конструкции, в том числе рекламные щиты, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее в столице продлили предупреждение о желтом уровне погодной опасности. Оно действует с 09:00 до 21:00 1 июля в связи с сильным ветром, скорость которого может достигать 15 метров в секунду.

