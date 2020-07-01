Общероссийское голосование в Москве можно признать легитимным – МГИК

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве можно признать легитимным, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Вне всяких сомнений в полной мере голосование состоялось", – цитирует его РИА Новости.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня. В 21:00 общероссийское голосование завершилось по всей России, когда закрылись участки в Калининградской области.

В столице, по сведениям Мосгоризбиркома, работали 3 604 участка, из которых более 3,4 тысячи – по месту жительства, остальные – по месту временного пребывания граждан. Почти 2 тысячи участков было оборудовано КОИБами.

