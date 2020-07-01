Явка на голосовании в Москве на 10:30 составила 42,36%

11:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Москве на 10:30 1 июля составила 42,36%. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отмечала, что высокая явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ свидетельствует о том, что гражданам удобно посещать участки в течение нескольких дней.
Она отметила, что голосующим было предоставлено право не только выбрать удобную для себя дату для голосования, но и выбрать его формат. Памфилова уточнила, что участники голосования могли ранее отдать свой голос дистанционно, сейчас они могут это сделать на дому или на своем участке.
Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заявил, что голосование проходит в штатном режиме. На всех столичных участках обеспечено видеонаблюдение. Оно осуществлялось с первого дня голосования – 25 июня, за его процессом наблюдал Оперативный штаб. 1 июля это сделать могут все желающие до окончания голосования по ссылке.
Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Проведение голосования в столице обеспечивают 45 тысяч человек. Завершится оно в среду в 20:00. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.
В России зарегистрировали около 500 тысяч наблюдателей за голосованием. Кроме того, был организован мониторинг готовности комиссии и помещений для проведения голосования. Порядка 21,5 тысячи наблюдателей работает в Москве.
Как проходит голосование по поправкам в Конституцию – в онлайн-трансляции Москвы 24
Москвичи идут на участки для голосования по поправкам в Конституцию
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