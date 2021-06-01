Российские звезды поздравили пациентов Центра Димы Рогачева с Днем защиты детей

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Для юных пациентов Центра Димы Рогачева прошел праздничный концерт. С Днем защиты детей их поздравили Дима Билан, Елка, Алсу, Марк Тишман, Александр Ревва, Анастасия Спиридонова и группа "Бурито".



Артисты были приглашены по просьбе самих детей. Они исполнили свои хиты и песни, которые заказывали юные зрители. Ребята смогли вживую услышать любимые треки, потанцевать и пообщаться с кумирами.



С праздником юных пациентов поздравил основатель центра Александр Румянцев.



"Дорогие ребята, с праздником вас, крепкого здоровья. Вместе с вашими родителями желаем вам светлого будущего, а нам с вами – счастья находиться вместе. Будьте здоровы", – отметил он.



Ранее член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева приняла участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защиты детей. Вместе с волонтерами партии "Единая Россия" она посетила маленьких пациентов Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина и передала им подарки.

