Юрист объяснил, на какие штрафы можно попасть во время прогулок в парках Москвы

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Юрист Василий Воробьев рассказал Москве 24, за какие правонарушения жители и гости столицы могут получить штрафы, прогуливаясь в городских парках и устраивая там пикники.



По его словам, в период шашлыков некоторые забывают об ответственном отношении к природе. В частности, о запрете на разведение костров в не оборудованных для этого местах. Юрист напомнил, что здесь вступает в силу статья 3.20 КоАП Москвы о нарушении правил пожарной безопасности на природных и озелененных территориях.





Василий Воробьев юрист За разведение костров, использование мангалов на природных и озелененных территориях, не приспособленных для таких целей, предусмотрен штраф от 3 до 4 тысяч рублей. За то же деяние на территории особо охраняемых территорий (парков), штраф будет в размере 4–5 тысяч рублей.

Предусмотрены штрафы и для тех, кто захочет наломать дров из городских деревьев или сделать себе пенек. "За повреждение зеленых насаждений предусмотрен штраф от 3,5 до 4 тысяч рублей (статья 4.18 КоАП Москвы). За уничтожение зеленых насаждений будет выписан штраф от 4 до 4,5 тысячи рублей, плюс заставят компенсировать стоимость высадки нового растения", – подчеркнул Воробьев.

Накажут и тех, кто будет загрязнять городские реки, пруды и озера, а также выбрасывать мусор в неположенных местах, указывает эксперт.





Василий Воробьев юрист За загрязнение столичных водоемов нарушителю грозит штраф от 2,5 до 3 тысяч рублей (статья 4.3 КоАП Москвы), за загрязнение бытовыми отходами – штраф от 1 до 2 тысяч рублей (статья 8.2 КоАП РФ).

Также специалист советует горожанам не забывать о правилах парковки, когда они отправляются на отдых на машине. Оставлять автомобили на газонах запрещено. "За нарушение владельцу придется заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей в рамках статьи 8.25 КоАП Москвы", – уточнил Воробьев.

Кроме того, о правилах поведения в парках необходимо помнить и владельцам домашних животных. Юрист отметил, что сам по себе выгул в парке питомцев, в частности собак, не наказывается, если они в наморднике и неопасны для окружающих. Но если особо опасное животное находится без намордника или им были загрязнены места общего пользования, владелец будет обязан заплатить штраф от 1 до 2 тысяч рублей в рамках статьи 5.1 КоАП Москвы.

Также к административному наказанию будут привлечены люди, распивающие спиртные напитки в неположенных местах.





Василий Воробьев юрист В рамках статьи 20.20 КоАП РФ штраф за распитие спиртных напитков в общественных местах составит 500–1 000 рублей, за употребление наркотических или психотропных веществ в общественных местах – 4–5 тысяч рублей.

Будут наказаны и курильщики, дымящие в не отведенных для этого общественных местах, включая городские парки. За такое нарушение им выпишут штраф в размере 500–1 000 рублей, продолжает юрист. Если человек курил на детской площадке, то наказание составит от 2 до 3 тысяч рублей (статья 6.24 КоАП РФ), заключил Воробьев.

Ранее автомобильный журналист Илья Пименов назвал семь ситуаций, при которых могут оштрафовать водителя, выезжающего за город. В списке, помимо прочего, оказались взыскание за отсутствие знака "Крупногабаритный груз" при перевозке длинномеров и несоответствие состава аптечки требованиям Минздрава.