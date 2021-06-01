Диетолог порекомендовал лучшую воду для питья

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Россиянам объяснили, какая вода лучше всего подойдет для питья. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Андрей Бобровский в эфире радио Sputnik.

Специалист посоветовал употреблять жидкость комнатной температуры. Он уточнил, что температура такой воды должна составлять от 18 до 22 градусов.

"(Людям. – Прим. ред.) кажется, что она не так сильно утоляет жажду. Но можно просто выпить такой воды побольше, ничего страшного в этом нет", – объяснил диетолог.

Врач предостерег от злоупотребления холодной воды. Во время еды жидкость такой температуры позволяют съесть лишнее из-за замедления процесса насыщения. Такие напитки активно предлагают в точках быстрого питания, пользуясь подобной хитростью.

"Холодная вода замедляет попадание пищи в кишечник и оттягивает по времени процесс насыщения. Поэтому такой человек с большей вероятностью закажет еще одно блюдо", – пояснил эксперт.

Бобровский заявил, что холодная вода не является эффективным средством утоления жажды в жару. Гораздо лучше с этим могут справиться чай или горячая вода.

Специалист также порекомендовал заменить чай и кофе с сахаром на простую горячую воду.

"Для многих людей, которые не могут без кофе и чая с сахаром, переход на горячую воду без сахара – одна из альтернатив", – заключил эксперт.

Ранее россиянам сообщили об опасности для здоровья воды в бутылках. Как рассказала эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова, бутилированная вода часто содержит в себе токсичные элементы и нитраты.