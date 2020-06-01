В Минтруде рассказали о начислении выплат для 15 млн детей от 3 до 16 лет

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Министерство труда с 1 июня начало перечислять единовременные выплаты на детей от трех до 16 лет. Уже перечислено 150 миллиардов рублей для 15 миллионов детей, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что выплаты еще продолжаются.

Сумма выплаты составляет 10 тысяч рублей. На нее могут претендовать семьи с детьми, дата рождения которых приходится на период с 11.05.2004 по 30.06.2017. Обязательным условием является проживание в России и наличие гражданства РФ.

Заявление на оформление выплат разрешено подавать до 1 октября. Это может сделать один из родителей на сайте госуслуг. Нужны паспортные данные заявителя, свидетельство о рождении ребенка, номер СНИЛС заявителя и ребенка и банковские реквизиты для перечисления выплат.

Решение обеспечить семьи с детьми от 3 до 16 лет единовременными выплатами было озвучено Владимиром Путиным в ходе обращения к россиянам 11 мая.