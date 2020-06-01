Педиатр призвал ограничить время за гаджетами для детей в самоизоляции

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Главный педиатр Москвы, главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой, доктор медицинских наук Исмаил Османов призвал следить за цифровой гигиеной детей в условиях самоизоляции дома.
Он рекомендовал ограничить время с гаджетами. По словам профессора, для детей старшего возраста это не более полутора-двух часов, младшего – не более часа. В это время он советует заходить на развивающие сайты.
"Детям дошкольного возраста вообще не рекомендовал бы пользоваться гаджетами. Мультфильмы можно и по телевизору посмотреть", – заявил Османов ИА "НСН".
По его мнению, проблема зависимости от гаджетов берет начало едва ли не в грудном возрасте. Это влияет на развитие ребенка, отметил врач.
"Дальше эта зависимость становится все больше, и в более старшем возрасте детей трудно оторвать от гаджетов, как и в режиме самоизоляции, когда у них больше свободного времени", – констатировал он.
Педиатр считает, что следует разнообразить досуг ребенка творчеством, играми, максимально использовать время для общения с ним. Если вырабатывать у ребенка такой режим, потом он сам будет заниматься образованием и увлечениями.
Османов добавил, что дети должны ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, достаточное время сна при этом – не менее 8–9 часов. Он обратил внимание на необходимость полноценного питания, включающего овощи.
"Не стоит часто давать детям сладкое, нужно формировать культуру питания, не идти на поводу у детей, давая им возможность есть те продукты, которые они хотят", – заключил медик.
ВОЗ в период пандемии тоже призывала контролировать время, которое дети и подростки тратят на компьютерные игры. Специалист организации в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк объяснил, что игры не должны влиять на учебный процесс и выполнение обязанностей подростков.
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