Глава Чувашской митрополии Варнава скончался

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В Чебоксарах скончался глава Чувашской митрополии Варнава. До этого у Владимира Кедрова врачи диагностировали двустороннюю пневмонию, передает News.ru со ссылкой на представителей Чебоксарско-Чувашской епархии РПЦ.

Ему было 89 лет. "Митрополит Варнава был госпитализирован в городскую больницу и был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония", – говорится в сообщении Чебоксарско-Чувашской епархии.

Владимир Кедров, митрополит Чебоксарский и Чувашский, родился 21 апреля 1931 года. В 1955 году вступил в число братии Троице-Сергиевой лавры, где был назначен помощником ризничного. 18 января 1956 года он стал ризничным лавры. Он также удостоен многих наград, в том числе ордена Дружбы, медали МВД РФ, ордена князя Дмитрия Донского II степени.