В Минтруде назвали число зарегистрированных безработных в России

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Общее число официально зарегистрированных в качестве безработных в России достигло 2,09 миллиона человек, заявил на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Он уточнил, что наиболее сложная ситуация на рынке ожидается в третьем квартале текущего года, передает RT.
В исследовании Boston Consulting Group (BCG) представили вероятные сценарии роста безработицы в России из-за последствий пандемии коронавируса. Согласно первому варианту, она увеличится до 6–7 процентов. По второй версии, рост числа безработных составит от 8 до 10 процентов. Наихудший сценарий предполагает увеличение безработицы до 15 процентов, при нем работу потеряют 7,8 миллиона россиян.
Управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка уточнил, что любой из указанных сценариев предполагает наибольший удар по сфере услуг. Кроме того, со сложностями столкнутся промышленность, добывающая индустрия и производство.
Глава министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство планирует выделить порядка 17 миллиардов рублей на уравнивание пособия по безработице для ИП. По его словам, продление на три месяца выплат пособий по безработице для граждан, которые утратили право на получение выплат из-за истечения установленного срока, и увеличение минимальной суммы пособий по безработице обойдутся государству в 19 миллиардов рублей.
Владимир Путин сообщил, что потерявшие работу до 1 марта россияне получат ежемесячные пособия на каждого ребенка. 27 мая Котяков отмечал, что свыше 140 тысяч безработных получают эту доплату почти на 230 тысяч детей.
Телеканал Москва 24 запустил рубрику для помощи безработным
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