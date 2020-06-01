Более половины новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 45 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве подтверждено 2 297 новых случаев коронавирусной инфекции за последние сутки, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
43,6% среди новых пациентов – люди 18–45 лет, 32,7% – 46–65 лет, 9,8% – 66–79 лет, еще 6,6% – старше 80 лет. На детей приходится 7,3% из выявленных случаев. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.
Всего в городе зарегистрировано 183 088 случаев COVID-19. В России зафиксировано 414 878 случаев, из них 9 035 – за последние сутки.
С 27 мая в Москве можно пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции. Запись на исследование открыта на две недели вперед. Подготовка к сдаче крови не требуется. Результаты появляются в электронной медицинской карте. Записаться на тест можно через приложения "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва"
30 мая Минздрав одобрил первый в РФ препарат против COVID-19 – "Авифавир". Его высокую эффективность уже отметили ученые Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, МГУ имени Ломоносова и других.
"Мосгорсправка": сдаем анализ
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