В Совфеде поддержали инициативу выплачивать пособия домохозяйкам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Член комитета Совфеда по социальной политике Маргарита Павлова в беседе с Москвой 24 поддержала инициативу выплачивать домохозяйкам ежемесячные пособия в размере 12 130 рублей. По ее мнению, актуальность данного предложения возросла на фоне пандемии коронавируса.



Маргарита Павлова член комитета Совфеда по социальной политике Инициатива замечательная. Особенно для тех, кому сложно наладить трудовые отношения. Почему нет? Сейчас все граждане в таком затруднительном положении, многие потеряли источники доходов, которые у них были.

Павлова считает, что на сегодняшний день данное предложение крайне актуально, просто оно сейчас приобретает новое звучание в связи с пандемией. И, видимо, его актуальность возросла.

В Госдуму внесут законопроект о выплатах пособий лицам, занятым ведением домашнего хозяйства и нуждающимся в поддержке.

Согласно документу, сумма ежемесячной выплаты домохозяйкам составит 12 130 рублей, то есть один МРОТ. При этом право на такие выплаты будет только у одного члена семьи, если общий размер дохода семьи окажется не больше двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения.