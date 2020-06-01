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Москва 24

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Общество

10:15

В Совфеде поддержали инициативу выплачивать пособия домохозяйкам

общество финансы эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Член комитета Совфеда по социальной политике Маргарита Павлова в беседе с Москвой 24 поддержала инициативу выплачивать домохозяйкам ежемесячные пособия в размере 12 130 рублей. По ее мнению, актуальность данного предложения возросла на фоне пандемии коронавируса.

Инициатива замечательная. Особенно для тех, кому сложно наладить трудовые отношения. Почему нет? Сейчас все граждане в таком затруднительном положении, многие потеряли источники доходов, которые у них были.
Маргарита Павлова
член комитета Совфеда по социальной политике

Павлова считает, что на сегодняшний день данное предложение крайне актуально, просто оно сейчас приобретает новое звучание в связи с пандемией. И, видимо, его актуальность возросла.

В Госдуму внесут законопроект о выплатах пособий лицам, занятым ведением домашнего хозяйства и нуждающимся в поддержке.

Согласно документу, сумма ежемесячной выплаты домохозяйкам составит 12 130 рублей, то есть один МРОТ. При этом право на такие выплаты будет только у одного члена семьи, если общий размер дохода семьи окажется не больше двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

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