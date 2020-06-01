В Роспотребнадзоре изучат возможность заражения коронавирусом от кошек

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

Роспотребнадзор изучит возможность заражения COVID-19 от кошек. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, случаи выявления коронавируса у кошек фиксируются не часто.

"Мне известно только <...> о пяти или шести случаях, когда у домашних кошек был выделен коронавирус", – сказала Попова в эфире телеканала "Россия-24".

Она подчеркнула, что в этих случаях не было установлено, как животные заразились COVID-19. При этом в публикациях ученых из Китая утверждалось, что коронавирус не передается от кошек человеку.

"Но предмет тоже для изучения. Будем изучать", – отметила Попова.

Ранее у кошки из России обнаружили коронавирус. Анализы показали у питомца наличие возбудителя COVID-19.

Позднее Всемирная организация по охране здоровья животных объявила о помещении зараженной кошки на самоизоляцию.