В Роспотребнадзоре изучат возможность заражения коронавирусом от кошек

Фото: Москва 24/Юлия Накошная
Роспотребнадзор изучит возможность заражения COVID-19 от кошек. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.
По ее словам, случаи выявления коронавируса у кошек фиксируются не часто.
"Мне известно только <...> о пяти или шести случаях, когда у домашних кошек был выделен коронавирус", – сказала Попова в эфире телеканала "Россия-24".
Она подчеркнула, что в этих случаях не было установлено, как животные заразились COVID-19. При этом в публикациях ученых из Китая утверждалось, что коронавирус не передается от кошек человеку.
"Но предмет тоже для изучения. Будем изучать", – отметила Попова.
Ранее у кошки из России обнаружили коронавирус. Анализы показали у питомца наличие возбудителя COVID-19.
Позднее Всемирная организация по охране здоровья животных объявила о помещении зараженной кошки на самоизоляцию.
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