День защиты детей на Цветном бульваре. Прямой эфир

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Сегодня, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей. Мы ведем прямую трансляцию с Цветного бульвара, где в честь праздника проходят спектакли, танцевальные перформансы, цирковые выступления и творческие мастер-классы.
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