Названа главная ошибка при оказании первой помощи на природе

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Заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Петр Давыдов рассказал, что отсутствие попыток оказания первой помощи на природе является главной ошибкой россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

"Самая главная ошибка – это отсутствие попыток оказания первой помощи. К сожалению, не каждый человек обладает навыками оказания первой помощи", – рассказал Давыдов.

Врач подчеркнул, что есть две причины, почему люди не оказывают первую помощь. В первую очередь это боязнь за свою личную ответственность, во вторую – незнание правил оказания первой помощи.

Давыдов рекомендовал брать с собой на природу аптечку.

"Стандартная аптечка первой помощи имеет определенный список рекомендованных перевязочных материалов, антисептических средств, изделий медицинского назначения и так далее", – сказал он, добавив, что этого достаточно для оказания первой помощи.

Врач объяснил, что бригаду скорой помощи нужно вызвать при травмах, острых состояниях, несущих угрозу жизни.

Ранее Давыдов рассказал об опасности неосторожного использования шампуров. По его словам, любая рана может привести к столбняку.

Врач отметил, что у большей части населения прививка от столбняка сделана более 10 лет назад, так что даже при появлении небольшой ранки стоит обратиться в травмпункт для проведения вакцинации, которая позволит предотвратить развитие тяжелого заболевания.

