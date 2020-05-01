37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

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В столице скончались 37 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус. Об этом заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Напоминаем, что до 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции", – обратили внимание в Оперштабе.

Жителям столицы напомнили, что под симптомами ОРВИ может скрываться COVID-19. Заболевание, как отмечается, может протекать как в легкой форме, так и приводить к тяжелым последствиям для организма.

Москвичам при первых признаках заболевания нужно обращаться к врачу, подчеркнули в штабе.

На сегодняшний день в России зарегистрирован 114 431 случай коронавируса в 85 регионах.

Ранее врач спрогнозировал пик коронавируса в РФ на июнь – июль.