Фурсин рассказал, как проверить пропуска персонала столичных организаций

16:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Проверить информацию о цифровых пропусках сотрудников столичных организаций можно на специальном портале. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
"Для продления необходимо использовать два сервиса. Один сервис создан для людей, которые работают в организациях, деятельность которых не приостановлена, для этого достаточно самим физлицам зайти на сайт nedoma.mos.ru и продлить свой пропуск до 11 мая автоматически, но необходимо это сделать до 4 мая", – пояснил он, добавив, что руководителям организаций, деятельность которых приостановлена, следует зайти на платформу Московского инновационного кластера i.moscow.
В случае если организация временно не работает, однако есть персонал, обеспечивающий бесперебойные процессы в компании, необходимо составить список таких сотрудников.
"После того, как направится этот список на mos.ru, в течение двух-трех минут уже по этому списку будет предоставлена информация о цифровых кодах цифровых пропусков, которые также будут оформлены до 11 мая", – сообщил Фурсин.
Кроме того, руководители могут уточнить сведения о цифровых пропусках работников по телефону "горячей линии" 8 (495) 539-36-82. Уточняется, что она работает в том числе и в выходные.
Ранее стало известно, что для поездки на дачу в майские праздники следует оформить цифровой пропуск. Сообщалось, что сделать это можно на портале mos.ru, посредством СМС-сообщения или через единую справочную службу Москвы
по номеру телефона +7 (495) 777-77-77.
В Москве и Подмосковье пропускной режим был введен с 15 апреля. С 22 апреля в столице начала действовать автоматическая система проверки пропусков. При этом есть категории граждан, которым пропуск не нужен: военнослужащие, полицейские, чиновники, нотариусы, журналисты и охранники. Им достаточно оформить привязку транспортной карты или номера машины.
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