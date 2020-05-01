В Минздраве заявили о важнейшем рубеже борьбы с COVID-19

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Россия приближается к важнейшему рубежу в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он отметил, что решающими факторами в победе над вирусом являются соблюдение гражданами режима самоизоляции и ответственное поведение каждого человека.

Мурашко заявил, что для остановки развития эпидемии коронавируса в настоящее время важно оставаться дома.

"Министерство здравоохранения России призывает всех граждан проявить солидарность с теми мерами, которые применяет государство, и воздержаться от посещения общественных мест", – приводит РИА Новости слова министра.

Ранее в Роспотребнадзоре не исключили ужесточения самоизоляции после майских праздников. Глава ведомства Анна Попова заявила, что к этому может привести безответственное отношение граждан, не соблюдающих режим самоизоляции в период майских праздников.

Согласно последним данным, в России выявили 7 933 случая заражения коронавирусной инфекцией. В Москве общее число заболевших к настоящему моменту составило 57 300.