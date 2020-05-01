Почти 84% заболевших младше 65 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Порядка 84% среди новых заболевших коронавирусом в России младше 65 лет. Такое заявление сделал Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"40% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% – от 46 до 65 лет, 10% – от 66 до 79 лет, еще 6,2% – старше 80 лет", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что среди детей заражение COVID-19 подтверждено в 7,3% случаев.

Ранее стало известно о том, что в России выявили 7 933 случая заражения коронавирусной инфекцией. В Москве общее число заболевших к настоящему моменту составило 57 300.

При этом накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. По словам градоначальника, об этом свидетельствует динамика заболеваемости в последние 5–7 дней.