Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

01:11

Минкультуры РФ продлило меры по борьбе с коронавирусом

общество безопасность

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Министерство культуры РФ приняло решение продлить ведомственные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Так, противовирусные меры Минкульта теперь будут действовать до 11 мая.

"Руководителям находящихся в ведении Минкультуры России организаций <...> обеспечить неукоснительное соблюдение указа (президента РФ от 28 апреля 2020 года)", – сообщается в документе.

В частности, в ведомстве просят максимально исключить присутствие сотрудников на рабочих местах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал условие снятия противовирусных ограничений после майских праздников.

Градоначальник заявил, что многое будет зависеть от самих граждан. При этом окончательное решение власти будут принимать исходя из динамики заболеваемости.

В России за прошедшие сутки было отмечено 7 099 случаев заражения COVID-19. Всего в РФ с начала пандемии подтверждено 106 498 случаев коронавируса.

Число заболевших COVID-19 в России достигло 106 498

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать