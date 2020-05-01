Минкультуры РФ продлило меры по борьбе с коронавирусом

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Министерство культуры РФ приняло решение продлить ведомственные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Так, противовирусные меры Минкульта теперь будут действовать до 11 мая.

"Руководителям находящихся в ведении Минкультуры России организаций <...> обеспечить неукоснительное соблюдение указа (президента РФ от 28 апреля 2020 года)", – сообщается в документе.

В частности, в ведомстве просят максимально исключить присутствие сотрудников на рабочих местах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал условие снятия противовирусных ограничений после майских праздников.

Градоначальник заявил, что многое будет зависеть от самих граждан. При этом окончательное решение власти будут принимать исходя из динамики заболеваемости.

В России за прошедшие сутки было отмечено 7 099 случаев заражения COVID-19. Всего в РФ с начала пандемии подтверждено 106 498 случаев коронавируса.