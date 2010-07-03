Синоптики прогнозируют рекордно низкое атмосферное давление 2 мая

Аномально низкое атмосферное давление прогнозируется в Москве в четверг, 2 мая. Об этом сообщает портал "Метеоновости". Синоптики говорят, что погодные условия в Москве в последнее время резко меняются, и этому причиной антициклон, который сдвигается на юго-восток, уступая место атлантическому циклону.
"Сегодня, 1 мая, атмосферное давление в норме – 748 миллиметров ртутного столба, но уже 2 мая ожидается резкое его падение, до 735 миллиметров. И это значение может стать рекордным. Ранее в этот день атмосферное давление не опускалось ниже 737 мм, это значение показали барометры в 1983 году на станции ВДНХ", – сообщили метеорологи.
Майские праздники в Москве начнутся с солнечной погоды. Однако вечером 1 мая синоптики ожидают дождь, который задержится в столице до конца следующего дня.
Как одеваться, чтобы не замерзнуть в майские праздники
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