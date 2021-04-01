Мурашко назвал наиболее частые осложнения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"/Софья Сандурская
Наиболее частыми осложнениями после перенесенного коронавируса у пациентов являются астения и проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24".
Также, по его словам, встречаются осложнения, связанные с заболеваниями центральной нервной системы.
Он отметил, что высокий риск развития осложнений имеется у пациентов, имеющих предрасположенность к тромбообразованию, поэтому многим назначается обязательно профилактическая терапия.
"Пациенты, перенесшие острое заболевание коронавирусной инфекцией, необходимо, чтобы обращались в поликлинику для рекомендаций по корректировке терапии. Это особенно относится к пациентам, имеющим заболевания хронические и находящимся на диспансерном учете", – заключил Мурашко.
За последние сутки в России подтвердили 9 169 новых случаев коронавируса. Всего в России зарегистрировано 4 554 264 случая (+0,20%) коронавирусной инфекции.
За последние сутки подтверждено 383 смерти, за весь период в России умерли 99 233 человека. За минувшие 24 часа выписали 10 247 человек, за весь период по стране – 4 176 419.
Ранее ученый предположил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в России может закончиться в августе. Этому будет способствовать появление коллективного иммунитета у граждан, а также сезонность вируса.
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