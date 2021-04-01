Синоптик пообещал москвичам мозаичный мокрый снег

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Вечером 1 апреля Москву накроет мокрый мозаичный снег, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться теплым сектором атлантического циклона, а вечером – влиянием и прохождением волнового холодного атмосферного фронта, из-за чего москвичей ждет пасмурная и дождливая погода с вероятностью вкрапления к исходу дня мозаичного мокрого снега", – сказал синоптик.
Днем в Москве воздух прогреется до плюс 10 градусов.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 740 миллиметров ртутного столба", – отметил Тишковец.
По данным специалиста, в течение дня в столице выпадет примерно 5 миллиметров осадков, что соответствует 10% месячной нормы.
Ранее Тишковец рассказал, что первая половина апреля в Центральной России может оказаться непривычно холодной. Синоптик заявил, что причина кроется в волне "арктического холода".
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