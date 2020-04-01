В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Фото: телеграм-канал "Подъем"
Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков с помощью СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет выезжать по срочным делам, сообщает РИА Новости.
Разрешение потребуется для поездки на дачу, в суд, банк или чтобы доставить лекарства больным родственникам. Для обращения за экстренной медпомощью, похода в ближайший магазин за продуктами, выгула домашних животных и выноса мусора получать спецпропуск не нужно.
Чтобы выехать из дома, жители республики должны отправить СМС-сообщение с текстом: РЕГИСТРАЦИЯ#Фамилия Имя Отчество#серия и номер паспорта#адрес фактического места проживания на короткий номер 2590.
В ответ придет сообщение с уникальным кодом регистрации, благодаря которому можно будет передвигаться по городу. Вместе с кодом в СМС будет указан период действия разрешения на выезд. Прежде чем выехать, гражданам следует отправить повторное СМС с текстом "ЦЕЛЬ" и указать цели предполагаемого передвижения.
Также правительство Татарстана утвердило форму справки, которую работодатель может выдать сотрудникам для следования к месту работы. Документ не распространяется на передвижение по территории республики, которое не связано с выполнением служебных обязанностей. Справки для передвижения волонтеров, доставляющих продукты и лекарства, будет выдавать Минмолодежи республики.
30 марта в Татарстане ввели режим самоизоляции для всех жителей республики. По словам заместителя премьер-министра региона Лейлы Фазлеевой, подобная мера поспособствует предотвращению заражения населения коронавирусом.
Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения жителей по городу из-за ситуации с распространением COVID-19. В частности, мэр Москвы дал распоряжение о соблюдении самоизоляции горожанами всех возрастов. Такие же меры были введены в Подмосковье.
В ближайшее время будет введена система спецпропусков, которые будут позволять жителям выходить из дома. Пока что они еще не введены. Помимо этого, москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
Полицейские патрулируют столичные улицы после ввода ограничений на передвижение горожан
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