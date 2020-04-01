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Общество

14:52

Володин объяснил, почему женщины живут дольше мужчин

общество

Фото: depositphotos/SashaKhalabuzar

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что женщины живут дольше мужчин благодаря дисциплинированности. В пример он привел депутата нижней палаты парламента Алену Аршинову, работающую на пленарном заседании в медицинской маске и перчатках.

"Как вы думаете, почему женщины живут дольше? Сейчас много разных причин будете приводить. Женщины в том числе более самоорганизованы и дисциплинированы. Вот посмотрите, Алена Игоревна Аршинова: она и в маске, и в перчатках", – приводит слова Володина ТАСС.

Спикер Госдумы подчеркнул, что таким образом человек защищает и себя и окружающих.

Ранее ученые из Дании и Германии проанализировали данные о смертности и рождаемости в разных странах во времена бедствий. Оказалось, что даже в тяжелых условиях женщины проживали дольше. Эту способность ученые связали с естественными биологическими особенностями женского организма.

Так, во время голода в Швеции 1866–1868 годов женщины погибали позже мужчин. Продолжительность жизни представительниц прекрасного пола была также выше примерно на четыре года в XIX веке в годы "картофельного голода" в Ирландии.

Женщины жили дольше во время эпидемии кори в Исландии, бума работорговли в Тринидаде и массового возвращения освобожденных афроамериканцев в Либерии.

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