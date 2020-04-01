Число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 115 человек

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Количество выздоровевших после лечения от новой коронавирусной инфекции в Москве увеличилось до 115 человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, за прошедшие сутки в столице полностью выздоровели и выписались из больницы еще 45 человек с коронавирусом. Вице-мэр уточнила, что все выписавшиеся из стационаров пациенты чувствуют себя хорошо.

"Надеемся, что эта позитивная тенденция будет усиливаться", – подчеркнула Ракова.

Ранее за сутки в России было выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусом. Их зафиксировали в 24 регионах страны.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2337 заболевших, скончались 17 человек.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что Россия подходит к пику заболеваемости по коронавирусной инфекции, однако число больных какое-то время еще может увеличиваться.

По его мнению, количество новых случаев заражения ближайшие несколько дней будет расти, а потом пойдет на снижение. Он подчеркнул, что распространение нового вируса существенно снизится благодаря мерам, вводимым властями.

Также Брико обратил внимание, что это особенность коронавируса, который относится к числу острых респираторных вирусных инфекций.