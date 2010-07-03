Минтруд рекомендовал мотивировать госслужащих грамотами и похвалой

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Министерство труда и социальной защиты опубликовало методику нематериальной мотивации государственных служащих.

Работников, показавших наилучшие результаты, следует награждать грамотами, вручать им ценные подарки, сувениры, профессиональную литературу, говорится в документе. Им же следует давать преимущество при составлении графика отпусков.

Помимо этого, руководство должно чаще хвалить сотрудников. В министерстве полагают, что такие меры помогут сформировать систему поддержки перспективных и высокомотивированных гражданских служащих. Это призвано повысить эффективность государственного управления в целом.

Кроме того, для госслужащих должны проводиться ежедневные пятиминутные зарядки и спартакиады, а на работе должны быть места для занятий спортом. Отмечается, что системные переработки негативно влияют на работников.

Ранее министерство назвало самые стабильные и нестабильные отрасли для работы. В число первых вошли промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит. Довольно уверенно чувствуют себя работники здравоохранения, образования и IT-технологий.

Наименее стабильными оказались сельское хозяйство, рыболовство и ЖКХ. Речь идет о специалистах среднего звена и руководителях.