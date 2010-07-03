Публикации о залитой нечистотами квартире проверят в Челябинске

Фото: RT

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин поручил провести проверку после статьи RT о местной жительнице, чью квартиру несколько лет заливают нечистотами.

Разбираться в ситуации будут сотрудники прокуратуры Калининского района Челябинска, где живет женщина.

Издание отмечает, что Ирина Васильева не один год обивала пороги чиновников, пытаясь решить проблему с соседями. В помещении над ее квартирой нет водопровода и канализации. Из-за этого соседи ходят в туалет на балкон, откуда нечистоты стекают в квартиру Васильевой.

Когда история получила огласку, ситуацию взял на контроль челябинский коммунальный омбудсмен Анатолий Вершинин.