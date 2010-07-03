Кому на Руси выигрывать хорошо: названы самые везучие "лотерейные" регионы

Организатор популярной лотереи рассказал, в каких регионах чаще выигрывают миллионы. Самыми везучими оказались жители Санкт-Петербурга, передает РБК.
Компания изучила плотность "лотерейных миллионеров" в российских субъектах. В 18 районах Северной столицы из 64. Среди счастливчиков – семья пенсионеров, выигравшая полмиллиарда рублей в новогоднем тираже.
Вторую строчку занял Краснодарский край. Там на каждый район приходится два лотерейных миллионера. Замыкает тройку Челябинская область, где в каждом районе которой по миллионеру, а в некоторых – по два. В первую пятерку также попали москвичи и крымчане.
А вот в список невезучих попала Еврейская автономная область. За четверть века ни один из жителей этого региона не получил семизначный выигрыш. Кроме того, не везет участникам из Магаданской области, Республики Алтай, Карачаево-Черкесии и Ненецкого автономного округа.
Ранее австралиец случайно выиграл в лотерею 32 миллиона долларов. Он купил три билета, два из которых оказались счастливыми.
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