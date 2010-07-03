В жилых комплексах появится система распознавания лиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жилые комплексы могут оснастить биометрическими системами распознавания лиц. Пилотный проект по внедрению такой разработки планирует запустить концерн "Калашников", сообщает газета "Известия" со ссылкой на его генерального директора Владимира Дмитриева.
Проект сейчас обсуждают вместе с Минстроем, ведется поиск заинтересованных лиц среди девелоперов. На начальном этапе это может быть система датчиков, размещенных на территории вокруг строящегося объекта. В будущем система может заработать на территории ЖК для распознавания людей и машин.
"В зависимости от конкретного проекта девелопер может ставить свои условия. Соответственно, понадобится совершенно разный набор датчиков, камер, оптики", – сказал Дмитриев.
Отмечается, что большинство решений, предлагаемых концерном, являются продолжением военных разработок. "Калашников" готов запустить эксперимент при участии предприятия, которое будет готово к нему для сокращения издержек, связанных с безопасностью объекта.
В Минстрое заявили, что данная технология позволит повысить уровень безопасности в обществе. Перед массовым использованием эта технология пройдет через промежуточные этапы.
Мероприятия, проводимые в рамках программы "Безопасный город", способствуют снижению количества преступлений в Москве, заявил ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
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