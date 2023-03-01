Кириенко анонсировал обучение бывших военных в качестве наставников для молодежи

Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

В образовательном центре "Машук" с 16 марта стартует обучение бывших военных. Оно состоится в рамках наставнического проекта "Твой герой", который направлен на адаптацию участников спецоперации на Украине и вовлечение их в систему воспитания молодых людей. Об этом ТАСС заявил первый заместитель руководителя администрации российского президента Сергей Кириенко.

"Ничего важнее системной воспитательной работы, военно-патриотического воспитания нашего подрастающего поколения для государства на самом деле не существует. При этом настоящий патриотизм требует действий. Если ты что-то по-настоящему любишь, то хочешь для этого что-то делать", – подчеркнул он.

По словам Кириенко, в рамках данного проекта участники спецоперации начнут трудоустраиваться в центры патриотического воспитания, организации высшего образования, детские лагеря, клубы и объединения.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию может появиться в российских школах с 1 сентября. По его словам, издание для старшеклассников будет готово уже к марту.

Также стало известно, что Минпросвещения РФ в новом учебнике по истории отразит спецоперацию, вхождение в состав России четырех новых регионов и антироссийские санкции Запада.

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