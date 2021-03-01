До 5 градусов тепла ожидается в Москве во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода с небольшими осадками ожидается в столице во вторник. Об этом говорится на портале "Метеоновости".
По словам синоптиков, в городе также прогнозируются северо-западный ветер, порывы которого могут доходить до 15 метров в секунду, и гололедица. Днем столбики термометров будут показывать около +3... +5 градусов.
Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в период с 5 по 10 марта ожидается мощное арктическое вторжение. По словам специалиста, столбики термометров могут опуститься до -10 градусов.
Синоптик добавил, что метеорологическая весна может настать в конце марта. Она, по его словам, начнется в России с оттепелей, которые зададут тренд на положительное отклонение температуры от нормы.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температур. При этом, по словам метеоролога, среднемесячная температура не будет заметно отличаться от нормы. Очень теплого месяца ожидать не стоит и из-за аномального количества снега, уточнил синоптик.
Вильфанд заявлял, что температура, при которой москвичи смогут ходить без курток и плащей, то есть выше 15 градусов, придет не раньше чем в середине апреля.
Москвичам рассказали, когда в городе вновь похолодает
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