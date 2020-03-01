Главный редактор турецкого Sputnik Махир Бозтепе освобожден

Фото: twitter.com/mahirboztepe

Главный редактор агентства Sputnik Турция Махир Бозтепе, задержанный в Стамбуле, освобожден, сообщает РИА Новости со ссылкой на его жену.

Журналиста в Стамбуле задержала турецкая полиция. Похоже Бозтепе вышел на связь и рассказал, что его отвезли на медицинское освидетельствование в больницу – так положено по процедуре при задержании. Затем они направились в управление по безопасности Стамбула.

Главный редактор турецкого бюро Sputnik также отметил, что полиция по отношению к нему силу не применяла.

Ранее освободили троих журналистов агентства Sputnik Turkiye, задержанных в Анкаре. Всех троих освободили после дачи показаний.

Накануне в квартиры журналистов, которые являются гражданами Турции, ворвались неизвестные. Они угрожали сотрудникам Sputnik физической расправой и требовали прекратить профессиональную деятельность.

В МИД РФ сообщили, что с вечера журналисты находились в силовых структурах Турции. Затем их завели в здание Дворца правосудия в Анкаре для допроса. Сотрудники полиции сняли копии жестких дисков с компьютеров в офисе Sputnik Турция в Стамбуле.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил о необходимости скорейшего разрешения ситуации вокруг журналистов Sputnik Турция и обеспечения их безопасности.

Союз журналистов России в свою очередь призвал Анкару незамедлительно разобраться в ситуации с задержанием сотрудников Sputnik и привлечь виновных к ответственности.

Семь турецких журналистских организаций также выступили с осуждением задержания журналистов Sputnik Турция.