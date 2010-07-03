Кому на Руси жить хорошо: вакансии с самыми высокими зарплатами

Компания HeadHunter составила мартовский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на рынке труда.
Первое место заняла вакансия на должность генерального директора в IT-отрасли в Москве. Успешному кандидату будут платить более 390 тысяч рублей после вычета НДФЛ.
Руководитель департамента IT в Санкт-Петербурге будет зарабатывать от 300 тысяч рублей. Зарплата финансового директора в московской компании, занимающейся разработками авиационной техники, составит около 325 тысяч рублей на руки.
Директор по маркетингу в фирме, которая специализируется на продаже товаров для детей, будет получать от 250 до 400 тысяч рублей. Вакансия открыта в столице.
Также в рейтинг попали вакансии замдиректора по логистике (Екатеринбург), директора по сервису (Чебоксары), директора по продажам (Москва), коммерческого директора (Москва) и директора швейной фабрики (Тверь).
В компании отметили, что в настоящий момент на одну вакансию претендуют сразу шесть кандидатов.
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