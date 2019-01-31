Старший внук Пугачевой попросил денег у поклонников

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Предпочитающий строить карьеру своими силами старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков попросил фанатов материально поддержать творчество его группы. Он зарегистрировался на платформе Younk, где поклонники могут переводить деньги на реализацию творческих планов своих кумиров, сообщает сайт "Дни.ру".



Артист пообещал своим благодетелям процент от прибыли и другие бонусы. По словам Преснякова, цель проекта – собрать минимальное количество вложений, которых хватит на запись релиза и видео в Лос-Анджелесе.

"Если мы все вместе объединимся и соберем нужную сумму, то у нашей песни появится шанс заявить о себе во всем мире", – написал Пресняков в соцсетях, уточнив, что перечислять деньги можно только в течение трех дней.

Издание отмечает, что молодой человек с юности сам зарабатывает на жизнь. Дебютный альбом его группы MULTIVERSE был записан на собственные средства Никиты. Прежде он занимался съемкой и монтажом и создал видеопродакшен-компанию.

Тем временем вокруг концерта Аллы Пугачевой, который запланирован на апрель 2019 года, развернулся скандал, связанный со спонсорством мероприятия. СМИ сообщили, что выделенные на выступление средства "Вертолетов России" могли быть частью коррупционной схемы. Адвокат Марина Кащенко прояснила телеканалу Москва 24, что АО "Вертолеты России" – такой же участник гражданского оборота, как и все остальные акционеры, поэтому имеет право оказывать спонсорскую помощь.