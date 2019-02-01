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В Совете Федерации оценили индексацию ряда соцвыплат на 4,3%

"Держим слово": в Совете Федерации – об индексации ряда социальных выплат

общество эксклюзив

13:47

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Фото: depositphotos/Professor25

С 1 февраля 2019 года в России на 4,3 процента проиндексированы некоторые социальные выплаты. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Как говорится в пояснительной записке, коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных двумя законами Российской Федерации и девятью федеральными законами, установлен в размере 1,043. В 2018 году коэффициент индексации был установлен на уровне 1,025.


Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что повышение произошло так, как и было предусмотрено законом.

"Это не дополнительное решение. Это установленная норма законом о бюджете, что с 1 февраля происходит индексация этих выплат на уровень инфляции. Уровень инфляции в отчете определен – 4,3 процента. На эту величину увеличились пособия", – пояснил собеседник портала Москва 24.

По его словам, увеличение размера пособий коснется следующих льготников: ветеранов, инвалидов, граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС и других.

"Все прописано в законе – так же, как была прописана норма по индексации трудовым пенсионерам на семь процентов. Сейчас происходит индексация этих ежемесячных денежных выплат. Через некоторое время состоится индексация социальных пенсий. Поэтому все идет в рамках принятых законов", – уточнил Рязанский.

Он также добавил, что если экономические возможности страны будут позволять, то компенсации будут увеличиваться.

"Мы в этой части строго держим слово. Сейчас мы говорим о том, что все, что запланировано, мы четко выполняем и индексируем", – резюмировал собеседник портала Москва 24.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в России вырастут федеральные ежемесячные денежные выплаты Героям СССР и России, ветеранам, пособие на погребение и другое.

Портал Москва 24 ознакомился со столичной системой социальной поддержки и поделился информацией, на какие пособия и компенсации можно претендовать в Москве и о каких выплатах жители столицы могут даже не знать.

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Евгения Маркова

общество эксклюзив

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