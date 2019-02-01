Глав госкомпаний призвали следить за поведением сотрудников в Сети

Руководителям государственных компаний стоит обратить внимание на поведение своих сотрудников в интернете. В этом уверен депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, передает Агентство "Москва".
Свое мнение парламентарий выразил после просмотра видео бывшего замглавы Росгеологии Руслана Горринга. Власов считает, что поведение чиновников в Сети должно оставаться на их совести.
"Разрабатывать какие-то правила поведения чиновников в интернете было бы неправильно, потому что правила должны быть едины для всех граждан РФ, но обратить внимание крупных компаний, а тем более государственных, на подобное поведение своих сотрудников стоит", – сказал депутат.
Власов выступил за то, чтобы у всех высокопоставленных людей были аккаунты в соцсетях. "К нам много обращений поступает через интернет, и к руководителям госкомпаний, и к представителям правительства также поступает много обращений именно через соцсети", – заключил он.
Скандал вокруг Росгеологии возник после появления ролика, где Горринг, беседуя с подчиненной и используя нецензурную лексику, говорит, что она недостаточно "стучит" на своих коллег. В диалоге есть и намеки на интимные отношения Горринга с подчиненными. В итоге его уволили со всех должностей в структуре холдинга. В ближайшие две недели он покинет советы директоров "дочек" Росгеологии.
За что наказывают руководителей крупнейших компаний
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