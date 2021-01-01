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Общество

14:22

Врач рассказал, как восстановить организм после праздничного застолья

общество

Фото: depositphotos/derkun

Нарколог Алексей Казанцев сообщил, что необходимо сделать для восстановления организма после праздничного застолья, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Он отметил, что важнее всего восстановить запас воды в организме. В связи с этим специалист предложил пить побольше минеральной воды после праздничного застолья.

Также, по словам Казанцева, стоит употребить богатые белком продукты на завтрак. Он предложил утром приготовить омлет, который станет оптимальным блюдом после застолья.

Нарколог также рассказал, что на следующий день после Нового года стоит восполнить баланс в организме. Для этого, по словам эксперта, необходимо принять витамины с магнием и калием. Также Казанцев предложил прогуляться на свежем воздухе.

Ранее диетолог Юлия Хохолкова рассказала, что меню новогоднего застолья стоит формировать из диетических блюд. Также она призывала отказаться от соусов, соли и сахара.

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